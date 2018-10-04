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Ведущая «Дома-2» анонсировала «непростой выбор» в новом выпуске «Замуж за Бузову»

Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова сейчас полностью с головой ушла в новый проект «Замуж за Бузову».

Да и немудрено, ведь девушке уже 32 года, а семьи и детей у неё до сих пор нет. Ее первый муж футболист Дмитрий Тарасов в свое время сбежал к ростовской вице-мисс России.

Ведущая «Дома-2» анонсировала «непростой выбор» в новом выпуске «Замуж за Бузову»

И вот на этом шоу Бузова серьёзно настроена найти себе половинку.

Анонсируя очередной выпуск, Ольга рассказывает, что на проекте в этой серии будет делать какой-то непростой выбор. Также она рассказывает, что мужчина из проекта предлагал ей создать семью, и у него это семья была бы первой.

Ведущая «Дома-2» анонсировала «непростой выбор» в новом выпуске «Замуж за Бузову»

«Мне было сложно, потому что я понимала, что у меня всё по-настоящему...», - подписывает трейлер выпуска звезда.

Все остальные подробности можно увидеть уже в воскресенье.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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