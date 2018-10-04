LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с пятью камерами

LG V40 ThinQ — это первый смартфон, доступный для общественности с пятью модулями камеры. Он работает на Qualcomm Snapdragon 845 SoC в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. Оснащен девайс 6,4-дюймовым дисплеем P-OLED с разрешением 1440 x 3120 пикселей. Соотношение сторон составляет 19,5: 9. “Из коробки смартфон” предлагается с Android 8.1 Oreo, но скоро получит Android 9.0 Pie. В фотокамере LG V40 ThinQ имеет тройной 12-мегапиксельный стандарт, 16-мегапиксельный широкоугольный f / 1.9 (107 градусов) и 12-мегапиксельные телефото f / 2.2. На задней панели его основная камера поддерживает OIS (оптическая стабилизация изображения) с диафрагмой f / 1.5 для лучшей светочувствительности с 1,4-микронными пикселями. Гаджет сможет захватывать изображения с гораздо более широкой перспективой, а также он поддерживает встроенные функции ИИ.Впереди есть 8-мегапиксельная F/19 и 5-мегапиксельная широкоугольная F/2.2 фронтальная камера. Все камеры на передней и задней сторонах поддерживают портретный режим. LG V40 ThinQ может снимать 4K видео со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.Смартфон оснащен батареей емкостью 3,300 мАч с быстрой зарядкой QC 3.0. Предлагается девайс в четырех различных цветовых вариантах: Aurora Black, Platinum Grey, Carmine Red и Moroccan Blue. LG V40 ThinQ будет доступен по цене от 900 до 980 долларов со всех основных американских перевозчиков начиная с 19 октября.