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Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века благодаря рентгену

Ученые приблизились к разгадке скрытого текста сожженного свитка 16-го века. Новые методы расшифровки с использованием компьютерных технологий позволили прочитать рукопись, открыть которую, не разрушив ее, невозможно.
Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века благодаря рентгену

Ученые из Кардиффского университета использовали своеобразный аналог рентгена и томографии для получения доступа к тексту, посмотреть на который глазами сейчас не представляется возможным. В связи с плохим состоянием рукописи ей едва удается сохранять форму. При попытке открыть свиток он незамедлительно разрушится, в связи с чем рентген является единственным способом его разгадки. Благодаря особому алгоритму “прочтения”, который представляет собой обработку тысяч рентгеновских снимков, расшифровка является лишь делом времени.

Как выяснилось, рукопись принадлежала некоему человеку, который занимался сделками, связанными с недвижимостью. Возможно, у него был свой “бизнес”. В свитке указаны заключенные договоры, некоторые даты и даже имена. Предположительно, данный вид деятельности был унаследовал владельцем свитка от предков.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:16

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