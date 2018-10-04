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Мария Лиман возбудила подписчиков в Instagram снимком в нижнем белье

Мария Лиман возбудила своих многочисленных фолловеров пикантным снимком, где она позирует в нижнем белье. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.
Мария Лиман возбудила подписчиков в Instagram снимком в нижнем белье

На опубликованном кадре Мария Лиман позирует в полный рост, а из одежды на ней только пикантный кружевной комплект нижнего белья. Такой наряд достаточно выгодно подчеркивает все достоинства фигуры телеведущей, в том числе ее пышные формы. Кроме того, в подписи к посту теледива рассказала, что любит видеть сны, хотя обычно это что-то действительно странное. Например, ей снятся коровы, цыгане или даже драконы, но при этом никакой эротики. Лиман добавила, что любит проверять значение сновидений в соннике.

В комментариях, впрочем, основное внимание фолловеров оказалось направлено не на рассказ телеведущей, а именно ее откровенный вид. Подписчики восхитились фигурой Марии Лиман, отметив, что выглядит она потрясающе. Пост собрал более 7 тысяч отметок “Мне нравится” за короткий срок.


 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:15

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