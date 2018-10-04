Виктория Романец рассказала о своей непостоянной любви к Антону Гусеву

Они имеют своих поклонников, но и ещё большую армию хейтеров. Недоброжелатели высмеивают буквально всё, что касается Романец и Гусева: их способы заработка, посты в социальных сетях и образ жизни.Но, кажется, что молодые люди не обращают на это никакого внимания и продолжают радоваться жизни. В очередной публикации на Instagram Романец выложила снимок, где с Гусевым находится в бассейне на Ибице. Подписывая пост, теледива пишет, что иногда готова задушить своего мужа ночью подушкой, а порой хочет "сожрать по кусочку". Она отмечает, что вот такая странная и непостоянная у неё любовь. Подписчики ее поддержали и отметили, что такое чувство к своим "алкашам" у них возникает довольно часто.