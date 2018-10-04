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Виктория Романец рассказала о своей непостоянной любви к Антону Гусеву

Бывшие участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев являются мужем и женой. Фанаты помнят, что теледива отбила избранника у своей же подруги Евгении Феофилактовой. С тех пор эта семья является одиозной парой.
Виктория Романец рассказала о своей непостоянной любви к Антону Гусеву

Они имеют своих поклонников, но и ещё большую армию хейтеров. Недоброжелатели высмеивают буквально всё, что касается Романец и Гусева: их способы заработка, посты в социальных сетях и образ жизни.

Но, кажется, что молодые люди не обращают на это никакого внимания и продолжают радоваться жизни. В очередной публикации на Instagram Романец выложила снимок, где с Гусевым находится в бассейне на Ибице. Подписывая пост, теледива пишет, что иногда готова задушить своего мужа ночью подушкой, а порой хочет "сожрать по кусочку". Она отмечает, что вот такая странная и непостоянная у неё любовь. Подписчики ее поддержали и отметили, что такое чувство к своим "алкашам" у них возникает довольно часто.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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