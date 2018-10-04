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Ученые: Виноградная кожица и семена способны защитить от рака легких

Швейцарские ученые нашли в молекулах виноградной кожицы и семенах вещество, способное защитить человека от онкологического заболевания при введении назальным путем. Об этом сообщило зарубежное новостное агентство Eurekalert.
Ученые: Виноградная кожица и семена способны защитить от рака легких

Как известно, рак легких по-прежнему считается едва ли не самым тяжелым видом онкологии, около 80% смертей от него вызваны обильным курением. Врачи считают, что химиотерапию при данном недуге стоит улучшить. К примеру, совсем недавно группа исследователей из Швейцарии обнаружили вещество resveratrol, содержащееся в виноградных косточках и кожице или красном вине. Указанный компонент является плохо исследованным даже сейчас. В рамках 26-недельного эксперимента специалисты работали с несколькими группами мышей: первую не подвергали ни лечению, ни обработке канцерогеном, пока второй группе ввели лишь вредное вещество, а третьей — только лекарство. Четвертую же группу подвергли и дозе табачных изделий, и соответствующему лечению.

Как оказалось, у той группы грызунов, которые не были подвержены воздействию канцерогена, рак возникал почти на 65% реже. Таким образом, resveratrol может быть хорошим профилактическим средством против рака легких. Дальнейшие планы ученых – создание лекарства, в котором концентрация вещества будет значительно увеличена.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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