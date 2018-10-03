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Renault выпустила новый беспилотный автомобиль для отелей

Французский автоконцерн Renault во время Парижского салона показал общественности новый беспилотник EZ-Ultimo. Создатели уверяют, что этот вид автомобилей лучше всего подойдет современным отелям, которые смогли бы таким образом перевозить своих посетителей по территории заведения.
Renault выпустила новый беспилотный автомобиль для отелей

Впрочем, если заводить разговор о серийном выпуске, то разработчики советуют не торопиться, ведь поклонникам была продемонстрирована только концептуальная модификация EZ-Ultimo. Согласно стандартам, сесть в салон беспилотника можно лишь с правой двери.

Что касается интерьера, то стоит обратить внимание на диван, а также кожаные и деревянные вставки, придающие необычному транспорту более элитный вид. Технические характеристики EZ-Ultimo от Renault пока держатся в секрете.


 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:56

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