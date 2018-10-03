Renault выпустила новый беспилотный автомобиль для отелей
Французский автоконцерн Renault во время Парижского салона показал общественности новый беспилотник EZ-Ultimo. Создатели уверяют, что этот вид автомобилей лучше всего подойдет современным отелям, которые смогли бы таким образом перевозить своих посетителей по территории заведения.
Впрочем, если заводить разговор о серийном выпуске, то разработчики советуют не торопиться, ведь поклонникам была продемонстрирована только концептуальная модификация EZ-Ultimo. Согласно стандартам, сесть в салон беспилотника можно лишь с правой двери.
Что касается интерьера, то стоит обратить внимание на диван, а также кожаные и деревянные вставки, придающие необычному транспорту более элитный вид. Технические характеристики EZ-Ultimo от Renault пока держатся в секрете.
Впрочем, если заводить разговор о серийном выпуске, то разработчики советуют не торопиться, ведь поклонникам была продемонстрирована только концептуальная модификация EZ-Ultimo. Согласно стандартам, сесть в салон беспилотника можно лишь с правой двери.
Что касается интерьера, то стоит обратить внимание на диван, а также кожаные и деревянные вставки, придающие необычному транспорту более элитный вид. Технические характеристики EZ-Ultimo от Renault пока держатся в секрете.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:56