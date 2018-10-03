Renault выпустила новый беспилотный автомобиль для отелей

Впрочем, если заводить разговор о серийном выпуске, то разработчики советуют не торопиться, ведь поклонникам была продемонстрирована только концептуальная модификация EZ-Ultimo. Согласно стандартам, сесть в салон беспилотника можно лишь с правой двери.Что касается интерьера, то стоит обратить внимание на диван, а также кожаные и деревянные вставки, придающие необычному транспорту более элитный вид. Технические характеристики EZ-Ultimo от Renault пока держатся в секрете.