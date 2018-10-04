Ученые выяснили, что диабетики подвержены риску появления многих видов рака

В рамках исследования было проанализировано более 450 тысяч медицинских данных различных пациентов. Как оказалось, диабетики гораздо чаще подвержены различным видам рака и меньше выживают после диагноза. Например, люди, страдающие от вышеназванного недуга, почти на 20% и 5% соответственно более склонны к появлению злокачественных опухолей кишечника и молочной железы. Более плачевные цифры касаются других внутренних органов: печени (на 230% диабетикам диагностируют наличие злокачественного образования этого органа), поджелудочной железы (120%), матки (80%) и почек (почти 50%).На данный момент на планете насчитывается более 410 миллионов людей с диабетом, и к 2040 году данный показатель повысится примерно в 1,5 раза. Ученые отметили, что пациентам необходимо своевременно обращаться к врачам при первых признаках недуга.