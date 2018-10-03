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Известная лотерея «Русское лото» отмечает свое 24-летие

16 октября 2018 года всенародно любимая лотерея «Русское лото» отметит свое 24-летие. Редакция «Комсомольской правды» собрала ряд интересных фактов о «Русском лото».

За минувшие годы передача заслужила такое доверие у жителей России, что ее билеты покупают около 40% всех участников лотерей. При этом, как показало исследование, среди поклонников лотереи немного больше женщин, чем мужчин – 53% против 47%. Нужно отметить, что образ среднестатистического участника «Русского лото» - это серьезный человек, работающий, семейный и, как правило, с высшим образованием.
Известная лотерея «Русское лото» отмечает свое 24-летие

Первая передача вышла в 1994 году в 11:15 на канале РТР. Идея создания уникальной программы принадлежит группе талантливых людей, впоследствии ставших известными продюсерами и режиссерами.

Особенность российского шоу заключается в его универсальности: «Русское лото» объединило ТВ-розыгрыш с развлекательной и культурно-познавательной программой. На эфир приглашали, как известных, так и только начинающих звезд, разыгрывались исторические сценки, а также приводились данные по событиям с привязкой к номеру тиража.

Спустя всего год программа стала настолько популярной, что принять участие в ней было желанием многих известных людей. В 1996 году бессменному ведущему Михаилу Борисову было доверено даже поздравить россиян с Новым годом вслед за Борисом Ельциным.

Главными атрибутами «Русского лото» являются мешок и 90 абсолютно одинаковых по размеру и весу бочонков из натурального бука. Вес мешка с бочонками более 10 кг. Единый вес и размер бочонков являются гарантией их равномерного перемешивания. Верх, где находится цифра полностью залит лаком и настолько гладкий, что определение цифры ведущим на ощупь полностью исключается. Весь процесс розыгрыша абсолютно открыт и прозрачен, право прикасаться к мешку есть только у ведущего и гостей шоу. Между эфирами мешок хранится с специальном запертом сейфе.

Самым крупным выигрышем в истории «Русского лото» на сегодняшний день является приз Натальи Власовой – пенсионерки из Воронежа, в 2017 году ставшей обладательницей джекпота более полумиллиарда рублей. В общей сложности, только за пять последних лет «Русское лото» сделало миллионерами более 1 тысячи россиян, а около 5,5 тысяч человек выиграли от 100 тысяч до 1 миллиона. Всего за год, с октября 2017 года по октябрь 2018 год, сумма выигрышей превысила 8 миллиардов рублей.

По случаю дня рождения «Русского лото» 14 и 21 октября на канале НТВ пройдут телетрансляции праздничных тиражей, призовой фонд которых составит 500 миллионов рублей и 100 автомобилей.


 
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Добавил: Роман Сегодня, 19:33

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