Кличко нашел замену Панеттьери в лице норвежской спортсменки

Отношения Кличко и Панеттьери начались еще в 2011, и до августа этого года супруги жили вместе, а также воспитывали наследницу, но в конце лета появилась информация о разрыве. Голливудская звезда незадолго до этого была замечена в компании молодого привлекательного мужчины по имени Брайан Хикерсон.При этом не так давно появились слухи, что сердце Владимира Кличко тоже занято. Выяснилось, что новой возлюбленной спортсмена стала норвежская профессиональная спортсменка Сесилия Брекхус, которая в 2017 году была названа боксером года. Пара на Конгрессе боксерского совета практически не разлучалась, а также постоянно флиртовала друг с другом.