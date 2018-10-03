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Кличко нашел замену Панеттьери в лице норвежской спортсменки

В начале августа появились слухи, что Владимир Кличко и его возлюбленная Хайден Панеттьери расстались. Однако боксер недолго находился в статусе холостяка и завел отношения с норвежской спортсменкой Сесилией Брекхус.
Кличко нашел замену Панеттьери в лице норвежской спортсменки

Отношения Кличко и Панеттьери начались еще в 2011, и до августа этого года супруги жили вместе, а также воспитывали наследницу, но в конце лета появилась информация о разрыве. Голливудская звезда незадолго до этого была замечена в компании молодого привлекательного мужчины по имени Брайан Хикерсон.

Кличко нашел замену Панеттьери в лице норвежской спортсменки

При этом не так давно появились слухи, что сердце Владимира Кличко тоже занято. Выяснилось, что новой возлюбленной спортсмена стала норвежская профессиональная спортсменка Сесилия Брекхус, которая в 2017 году была названа боксером года. Пара на Конгрессе боксерского совета практически не разлучалась, а также постоянно флиртовала друг с другом.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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