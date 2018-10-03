Эксперты положительно оценили поручение Путина пересмотреть 282 статью УК РФ
Сегодня Владимир Путин предложил Госдуме частично пересмотреть 282-ю статью УК РФ. По мнению президента, её стоит слегка декриминализовать. Именно по ней в некоторых регионах России на данный момент рассматриваются дела о привлечении к уголовной ответственности из-за «лайков» и «репостов» в соцсетях.
По информации «ПолитЭксперта», президент лично заинтересован в изменении антиэкстремистского законодательства. Напомним, что на данный момент статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Путин предложил более либеральное наказание для осужденного: если он нарушает закон впервые и не являет собой опасности для государственной безопасности, то санкции по отношению к нему должны быть как можно мягче.
Инициатива президента была одобрена многими экспертами, отметившими своевременность и значимость личного внимания Путина к данному вопросу. Не секрет, что в обществе были напуганы тем, что человек обвиняемый в преступлении по 282 статье, ещё при доследственной проверке вносился в список экстремистов. Затем его лишали доступа к любым банковским счетам и ограничивали перемещение внутри РФ.
По информации «ПолитЭксперта», президент лично заинтересован в изменении антиэкстремистского законодательства. Напомним, что на данный момент статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Путин предложил более либеральное наказание для осужденного: если он нарушает закон впервые и не являет собой опасности для государственной безопасности, то санкции по отношению к нему должны быть как можно мягче.
Инициатива президента была одобрена многими экспертами, отметившими своевременность и значимость личного внимания Путина к данному вопросу. Не секрет, что в обществе были напуганы тем, что человек обвиняемый в преступлении по 282 статье, ещё при доследственной проверке вносился в список экстремистов. Затем его лишали доступа к любым банковским счетам и ограничивали перемещение внутри РФ.
Политика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:31