АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы внешние причины, способные разрушить отношения
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Эксперты положительно оценили поручение Путина пересмотреть 282 статью УК РФ

Сегодня Владимир Путин предложил Госдуме частично пересмотреть 282-ю статью УК РФ. По мнению президента, её стоит слегка декриминализовать. Именно по ней в некоторых регионах России на данный момент рассматриваются дела о привлечении к уголовной ответственности из-за «лайков» и «репостов» в соцсетях.
Эксперты положительно оценили поручение Путина пересмотреть 282 статью УК РФ

По информации «ПолитЭксперта», президент лично заинтересован в изменении антиэкстремистского законодательства. Напомним, что на данный момент статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Путин предложил более либеральное наказание для осужденного: если он нарушает закон впервые и не являет собой опасности для государственной безопасности, то санкции по отношению к нему должны быть как можно мягче.

Инициатива президента была одобрена многими экспертами, отметившими своевременность и значимость личного внимания Путина к данному вопросу. Не секрет, что в обществе были напуганы тем, что человек обвиняемый в преступлении по 282 статье, ещё при доследственной проверке вносился в список экстремистов. Затем его лишали доступа к любым банковским счетам и ограничивали перемещение внутри РФ.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Известная лотерея «Русское лото» отмечает свое
Эксперты положительно оценили поручение Путина
Путин считает, что США подрывают доверие к доллару
Мошенник называет себя представителем Евгения
Ксения Бородина чуть не попала под машину на
Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от
В России 27 октября впервые выступит группа Six
Американец скончался после посещения бассейна
Эксперты: Бумажные салфетки при насморке опасны
Учёные: Рябь пространства времени вызывают не
Ford призвал стандартизировать язык общения
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном
В Перми школьника не пустили на уроки из-за
Ольга Бузова обратилась в суд, чтобы восстановить
Эксперты: Названы вопросы о сексе, которые
Представители столичной системы образования
Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету
В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes
Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю
Полярники показали, что стало с лапшой при
Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное
Ожидается выход наушников премиум-класса от
В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два
Ученые заявили, что от кофеиновой зависимости
В России получать посылки на почте теперь можно
В России планируют начать готовить космических
Xiaomi Mi A2 быстро теряет заряд из-за
Эксперты назвали 5 опасных продуктов, от которых
Карьера Ольги Бузовой закончится, если закроют
Представители BMW анонсировали российские цены на
Просмотреть все новости