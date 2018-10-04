Виктория Дайнеко показала в Instagram сюрприз ко дню рождения дочки
Накануне, 3 октября, дочери Виктория Дайнеко Лидии исполнилось три года. Певица в своем микроблоге Instagram продемонстрировала фанатам сюрприз, который она приготовила ко дню рождения малышки.
Дайнеко свой подарок запечатлела на фото, показав детскую кухню и оформление ко дню рождения дочки. Артистка также оставила в соцсети пост, где указала контакты компании, а также специалиста, устроившего праздничную атмосферу. В частности, комнату наследницы певицы декорировали в светло-розовом тоне. Знаменитость выразила уверенность, что маленькая Лидия, вернувшись из детского сада, оценит старания мамы, при этом останется довольна сюрпризом.
Снимок в течение сумел собрать множество отметок «Мне нравится» и сотни комментариев от многочисленных фанатов Дайнеко. Фолловеры также поздравили маму и дочь с днем рождения. Поклонники пожелали малышке, счастья, здоровья, радости и всего наилучшего.
Дайнеко свой подарок запечатлела на фото, показав детскую кухню и оформление ко дню рождения дочки. Артистка также оставила в соцсети пост, где указала контакты компании, а также специалиста, устроившего праздничную атмосферу. В частности, комнату наследницы певицы декорировали в светло-розовом тоне. Знаменитость выразила уверенность, что маленькая Лидия, вернувшись из детского сада, оценит старания мамы, при этом останется довольна сюрпризом.
Снимок в течение сумел собрать множество отметок «Мне нравится» и сотни комментариев от многочисленных фанатов Дайнеко. Фолловеры также поздравили маму и дочь с днем рождения. Поклонники пожелали малышке, счастья, здоровья, радости и всего наилучшего.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:45