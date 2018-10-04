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В Razer разработали один из самых быстрых роутеров для геймеров

Специалисты Razer разработали сверхбыстрый роутер Sila, предназначенный для игроков с консолями. Девайс способен автоматически распознавать игровую приставку, выделяя для неё отдельную полосу.
В Razer разработали один из самых быстрых роутеров для геймеров

Роутер оптимизирован для игр, испытывающих потребность в стабильном интернет-соединении или загрузки различного мультимедийного контента. Посредством FasTrack начинается использование глубокого анализа пакета и, кроме того, адаптивной технологии обучения, благодаря которой можно установить приоритет трафика. Таким образом, система самостоятельно обнаружит PlayStation, Xbox или Switch, а геймер всего касанием может активировать игровой режим для выделения полосы под онлайн-игры.

Гаджет оснащен сразу девятью направленными антеннами, четырьмя портами Gigabit Ethernet, USB 2.0 и 3.0, модулем Wi-Fi. В Европе за маршрутизатор придётся выложить около 300 евро.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

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