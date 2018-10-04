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Кайли Дженнер покорила поклонников необычным пляжным образом

21-летняя владелица косметического бренда и звезда телешоу Кайли Дженнер отправилась отдыхать с друзьями на яхте в Майами в непривычном для себя пляжном образе. Модель поменяла бикини на купальник-комбинезон.
Кайли Дженнер покорила поклонников необычным пляжным образом

Знаменитость «загорала» в черном плотном спандексовом купальнике-комбинезоне. Наряд обтянул выдающиеся формы Кайли Дженнер, скрыв возможные недостатки ее фигуры. Последние появились после рождения дочери Сторми.

Кайли Дженнер покорила поклонников необычным пляжным образом

Кроме улучшения контура форм и защиты от вредных излучений, такой купальный костюм может принести еще один бонус. В частности, он способен облегчить коррекцию фигуры с помощью фоторедактора, что делают все сестры Кардашьян.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30

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