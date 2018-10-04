Кайли Дженнер покорила поклонников необычным пляжным образом

Знаменитость «загорала» в черном плотном спандексовом купальнике-комбинезоне. Наряд обтянул выдающиеся формы Кайли Дженнер, скрыв возможные недостатки ее фигуры. Последние появились после рождения дочери Сторми.Кроме улучшения контура форм и защиты от вредных излучений, такой купальный костюм может принести еще один бонус. В частности, он способен облегчить коррекцию фигуры с помощью фоторедактора, что делают все сестры Кардашьян.