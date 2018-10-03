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Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном фотошопе своей фигуры

Недоброжелатели бывшей участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь обвинили блондинку в чрезмерном редактировании своей фигуры.

Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном фотошопе своей фигуры

Не секрет, что многие знаменитости стараются публиковать в личных микроблогах невероятно красивые фотографии, на которых они кажутся куда привлекательней, чем есть на самом деле. Особенно это касается девушек, которые уже стали мамами, ведь их красота по естественным на то причинам начинает медленно убывать.

Именно такие мамочки чаще всего не хотят мирится с тем, что они уже не столь красивые, а их фигура не такая идеальная, поэтому всячески стараются редактировать фотографии, которые потом публикуют в своих социальных сетях. Как оказалось, экс-звезда прославленного телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь не является исключением. Надо подчеркнуть, что блондинка ранее уже меняла не только свою фигуру и увеличивала грудь, но и даже «тюнинговала» лицо.

Впрочем, по всей видимости, этого мало, ведь сейчас девушка пытается добиться идеала, используя фоторедактор. Несколько часов назад Пынзарь выложила в личном инста-блоге свежую фотографию, на которой невооруженным взглядом видно, что теледива подкорректировала свое тело.

Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном фотошопе своей фигуры

Тем не менее, звезда перестаралась, и вместе с лишним весом с помощью фотошопа куда-то убрала и свой пупок. Сейчас недоброжелатели один за другим только и пишут о том, что Пынзарь попросту «вживила» в свой далеко не плоский живот палец.

По словам многочисленных интернет-пользователей, они не одобряют подобное злоупотребление фоторедактором. Некоторые фолловеры даже подчеркнули, что Дарья Пынзарь очень изменилась, и не в лучшую сторону.

«Даша, лучше бы ты себе подбородок убрала! Разве ты не видишь, что ты свой палец вживила в свое пузо?!», «А я так поняла, что Даша просто позабыла о том, что у каждого человека есть пупок..Очень странно все это выглядит!», «Даша, прекращай увлекаться фотошопом!» - продолжают активно писать злопыхатели Дарьи Пынзарь.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35

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