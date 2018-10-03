Представители столичной системы образования расскажут об инструментах воспитания культуры поведения детей на трассах
Четвертого числа в стенах столичного Депобразования вынесут на обсуждение вопросы безопасности подрастающего поколения на проезжей части. Обсуждение будет иметь место в формате пресс-конференции, получившей название «Формирование культуры безопасности на дорогах средствами дополнительного образования». Ее участниками станут замруководителя ведомства И.Павлов, а также руководители ряда московских школ.
В рамках грядущей встречи журналисты смогут узнать от лидеров отрядов Юных инспекторов движения о том, какие наработки применяются ими на практике для повышения культуры поведения подрастающего поколения на трассах. К числу таких форм относятся специальные конкурсы для учащихся столичных школ, различные поощрительные акции и прочие методики, способствующие успешной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Отмечается, что руководитель московского Депобразования И.Калина пообщается с представителями СМИ в ходе селекторного совещания подотчетного ему ведомства.
В рамках грядущей встречи журналисты смогут узнать от лидеров отрядов Юных инспекторов движения о том, какие наработки применяются ими на практике для повышения культуры поведения подрастающего поколения на трассах. К числу таких форм относятся специальные конкурсы для учащихся столичных школ, различные поощрительные акции и прочие методики, способствующие успешной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Отмечается, что руководитель московского Депобразования И.Калина пообщается с представителями СМИ в ходе селекторного совещания подотчетного ему ведомства.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:17