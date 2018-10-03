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Мошенник называет себя представителем Евгения Петросяна

Елена Степаненко и Евгений Петросян о бракоразводном процессе не дают официальных комментариев, так как за них с журналистами общаются адвокаты. Юморист в своем Instagram-аккаунте сообщил, что от его имени выступает мошенник, называвший себя представителем артиста.
Мошенник называет себя представителем Евгения Петросяна

Шоумен заявил, что некий Сергей Лавров от его имени рассказывает прессе всякие глупости. Он, зачастую, выдаёт сведения, которые решительно не отвечают действительности. Евгений Петросян при этом предполагает, что за данным человеком может скрываться сторона его супруги Елены Степаненко.

Мошенник называет себя представителем Евгения Петросяна

Стоит напомнить, что на этой неделе юморист комментировал ситуацию о разводе. Евгений Петросян обнародовал в соцсети публикацию, на которой запечатлено, как шоумен вместе с юристом Сергеем Жориным держит стопку внушительных по толщине папок.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:01

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