Мошенник называет себя представителем Евгения Петросяна
Елена Степаненко и Евгений Петросян о бракоразводном процессе не дают официальных комментариев, так как за них с журналистами общаются адвокаты. Юморист в своем Instagram-аккаунте сообщил, что от его имени выступает мошенник, называвший себя представителем артиста.
Шоумен заявил, что некий Сергей Лавров от его имени рассказывает прессе всякие глупости. Он, зачастую, выдаёт сведения, которые решительно не отвечают действительности. Евгений Петросян при этом предполагает, что за данным человеком может скрываться сторона его супруги Елены Степаненко.
Стоит напомнить, что на этой неделе юморист комментировал ситуацию о разводе. Евгений Петросян обнародовал в соцсети публикацию, на которой запечатлено, как шоумен вместе с юристом Сергеем Жориным держит стопку внушительных по толщине папок.
Шоумен заявил, что некий Сергей Лавров от его имени рассказывает прессе всякие глупости. Он, зачастую, выдаёт сведения, которые решительно не отвечают действительности. Евгений Петросян при этом предполагает, что за данным человеком может скрываться сторона его супруги Елены Степаненко.
Стоит напомнить, что на этой неделе юморист комментировал ситуацию о разводе. Евгений Петросян обнародовал в соцсети публикацию, на которой запечатлено, как шоумен вместе с юристом Сергеем Жориным держит стопку внушительных по толщине папок.