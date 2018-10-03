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Американец скончался после посещения бассейна

Житель США скончался в больнице после того, как посетил волновой бассейн в Техасе. Медики диагностировали ему амёбный менингоэнцефалит.
Американец скончался после посещения бассейна

29-летний американец после посещения бассейна стал плохо себя чувствовать. У него очень болела голова, речь была несвязная. В больнице медики определили бактериальный менингит, но после принятого лечения пациенту лучше не стало. После проведения дополнительных анализов гражданину поставили окончательный диагноз - амёбный менингоэнцефалит. Через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

В организм человека амёба попадает через нос и далее следует в головной мозг, где проходит все стадии своего развития и размножения. Говоря простым языком, бактерия просто пожирает орган изнутри, не оставляя никаких шансов на выживание. Источником заражения служит грязная вода. Эффективного лечения от данной болезни не существует, а летальный исход очень высок, почти 100%.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:23

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