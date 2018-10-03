Учёные: Рябь пространства времени вызывают не чёрные дыры, а червоточины

По словам учёных, две вращающиеся червоточины при столкновении вызывают аналогичную деформацию пространства-времени, оставляя «эхо» в сигнале. В учёт принимается то, что черные дыры являются краем горизонта событий. Это противоречит квантовой механике, гарантирующей постоянное сохранение информации. Чтобы в теории решить данный вопрос, можно предположить, что «монстры», это отдельные типы ECOs – кротовые норы. В данном случае принимается в учёт, что наблюдаемые волновые гравитационные сигналы ненадолго полностью затухают вследствие вероятного полного исчезновения. В ином случае данные колебания не исчезли совсем. В сигнале спустя период времен имелись бы отголоски.«Эхо», выступающее как чёткий дифференцирующий элемент, указывает на то, что, скорее всего, ничто не уходит безвозвратно. Возможно, что проходя через червоточины, в итоге можно появиться в какой-либо другой Вселенной.