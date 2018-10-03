Ольга Бузова обратилась в суд, чтобы восстановить пострадавшую репутацию

Несколько часов назад Ольга Бузова наконец-таки вручила ключи от «того самого» дорогостоящего Mercedes-Benz E-класса победителю конкурса. Сообщается, что сейчас телеведущая реалити-шоу «Дом-2» готовится к тому, чтобы нанести удар по блогерам, которые, объединившись, во всеуслышание заявляли, что звезда всех обманывает.Стоит напомнить, что спонсоры конкурса не только выступали против Ольги Бузовой, но и даже угрожали знаменитости тюрьмой и уголовным преследованием. Сейчас же к предостережениям перешла и теледива. По неизвестным до сих пор причинам Ольга Бузова весьма долгий период времени отмалчивалась и отказывалась как-либо комментировать разгоревшийся в социальной сети Instagram скандал. В свою очередь блогеры один за другим вовсю общались с журналистами и даже собирали пресс-конференции, на которых утверждали, что сделают все возможное для того, чтобы посадить теледиву в тюрьму.Считанные часы назад Ольга Бузова написала в личном инста-блоге пост, в котором заявила, что какое-то время с недоумением просто наблюдала за всем, что происходит в Сети, ведь считала обвинения в свой адрес просто абсурдными. Тем не менее, после того, как оскорбления перешли все нормы дозволенного и блогеры начали в один голос утверждать, что певица совершила уголовное преступление, телезнаменитость поняла, что пора и ей начинать что-то делать.Журналистам удалось выяснить, что защищать честь и достоинство Ольги Бузовой в суде будет Сергей Жорин, который, к слову, является бывшим супругом Екатерины Гордон.По словам Ольги Бузовой, она намерена дойти до конца и добиться того, чтобы спонсоры гива были наказаны по справедливости. Поющая телеведущая также заявила, что хорошо понимает, зачем этот скандал был раздут в Сети. По мнению теледивы, кто-то из блогеров умышленно хочет нанести максимальный вред ее чести, авторитету и деловой репутации.