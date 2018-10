В России 27 октября впервые выступит группа Six Feet Under

Экс-вокалист Cannibal Corpse Крис Барнс после ухода из группы всецело посвятил себя проекту Six Feet Under, в чьей дискографии насчитывается полтора десятка студийных альбомов. Кроме того, коллектив выпустил серию пластинок-трибьютов Graveyard Classics с брутальными посвящениями классикам металла, рока и панка.Продуктивности американской металл-группе Six Feet Under можно только позавидовать – в прошлом году музыканты выпустили очередной студийный альбом Torment, а также в этом году вышла компиляция ранее неизвестного материала Unburied. В Москве Крис Барнс и его команда представят все свои хиты, а также бессмертные песни великих рок-музыкантов XX века.