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В России 27 октября впервые выступит группа Six Feet Under

Впервые в России выступит группа Six Feet Under, ставшая культовой в среде фанатов тяжёлого металла. Концерт состоится 27 октября на площадке московского клуба «Театръ».
В России 27 октября впервые выступит группа Six Feet Under

Экс-вокалист Cannibal Corpse Крис Барнс после ухода из группы всецело посвятил себя проекту Six Feet Under, в чьей дискографии насчитывается полтора десятка студийных альбомов. Кроме того, коллектив выпустил серию пластинок-трибьютов Graveyard Classics с брутальными посвящениями классикам металла, рока и панка.

Продуктивности американской металл-группе Six Feet Under можно только позавидовать – в прошлом году музыканты выпустили очередной студийный альбом Torment, а также в этом году вышла компиляция ранее неизвестного материала Unburied. В Москве Крис Барнс и его команда представят все свои хиты, а также бессмертные песни великих рок-музыкантов XX века.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:36

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