Учёные выяснили, что случится при отказе от алкоголя на месяц
Опубликованы результаты исследования, в которых рассказывается, что произойдёт, если отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Полученные данные приятно удивили.
Перед началом данного эксперимента все участники прошли полное медицинское обследование. Добровольцев разделили на две группы. Одни вели обычный образ жизни, принимая алкоголь, как и раньше, другие — на месяц полностью отказались от спиртного. Через четыре недели результат приятно удивил даже самих испытуемых. У тех, кто месяц не принимал алкогольные напитки, все медицинские показатели пришли в норму. Уменьшился вес, улучшилась память, обострилось внимание, нормализовался сон.
Учёные отметили тот факт, что люди, которые и до эксперимента «употребляли» мало, так и продолжают следовать этому дальше. Те же, кто до исследования выпивал достаточно много – не вернулись к прежнему образу жизни, а, наоборот, стали пить на 70% меньше.
Перед началом данного эксперимента все участники прошли полное медицинское обследование. Добровольцев разделили на две группы. Одни вели обычный образ жизни, принимая алкоголь, как и раньше, другие — на месяц полностью отказались от спиртного. Через четыре недели результат приятно удивил даже самих испытуемых. У тех, кто месяц не принимал алкогольные напитки, все медицинские показатели пришли в норму. Уменьшился вес, улучшилась память, обострилось внимание, нормализовался сон.
Учёные отметили тот факт, что люди, которые и до эксперимента «употребляли» мало, так и продолжают следовать этому дальше. Те же, кто до исследования выпивал достаточно много – не вернулись к прежнему образу жизни, а, наоборот, стали пить на 70% меньше.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 02:02