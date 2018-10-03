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Фанаты Леди Гаги атаковали негативными комментариями фильм «Веном»

Поклонники ленты «Веном» уверены, что огромное количество отрицательных комментариев о фильме принадлежит фанатам певицы Леди Гаги. Так они якобы пытаются привлечь внимание к предстоящему мюзиклу «Звезда родилась».
Фанаты Леди Гаги атаковали негативными комментариями фильм «Веном»

Показ «Венома» пройдёт только завтра, 4 октября, а сегодня уже происходит жестокая борьба фанатов комиксов с поклонниками Леди Гаги. По предварительной версии, негативное отношение к картине связано с тем, что премьера мюзикла «Звезда родилась» с певицей в главной роли состоится в один день с фантастическим проектом.

После небольшого расследования СМИ стало известно, что фанаты творчества Леди Гаги, прибегая к помощи ботов, провели атаку фильма «Веном» своими нелестными комментариями.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:59

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