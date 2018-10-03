Светлана Лобода намекнула на замужество

Весной этого года звезда родила в Лос-Анджелесе свою вторую дочь Тильду, однако имя отца девочки она не раскрывает. На данный момент творческая жизнь исполнительницы находится в самом разгаре, но она стремится больше времени уделять детям. Певица много гастролирует и намерена реализовать свой новый проект, укрепляющий её позиции на международной сцене.Светлана Лобода недавно намекнула на то, что придёт такое время, когда ей сама судьба подскажет о замужестве. В свою очередь поклонники уверены, что это произойдёт не позднее следующего года. По словам певицы, иногда её посещает чувство одиночества, даже несмотря на поддержку родственников. Особенно оно накрывает теледиву после утомительных гастролей.