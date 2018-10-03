АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы внешние причины, способные разрушить отношения
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

Светлана Лобода намекнула на замужество

Светлана Лобода намекнула на то, что, возможно, скоро выйдет замуж. Певица в настоящее время больше бывает в России, где строит свою личную жизнь.
Светлана Лобода намекнула на замужество

Весной этого года звезда родила в Лос-Анджелесе свою вторую дочь Тильду, однако имя отца девочки она не раскрывает. На данный момент творческая жизнь исполнительницы находится в самом разгаре, но она стремится больше времени уделять детям. Певица много гастролирует и намерена реализовать свой новый проект, укрепляющий её позиции на международной сцене.

Светлана Лобода недавно намекнула на то, что придёт такое время, когда ей сама судьба подскажет о замужестве. В свою очередь поклонники уверены, что это произойдёт не позднее следующего года. По словам певицы, иногда её посещает чувство одиночества, даже несмотря на поддержку родственников. Особенно оно накрывает теледиву после утомительных гастролей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ferrari презентовал новый 488 Pista Spider
Светлана Лобода намекнула на замужество
Толстый кот превратился в атлета и завоевал славу
Кличко нашел замену Панеттьери в лице норвежской
СМИ: Филипп Киркоров своим поведением пытается
Фанаты Леди Гаги атаковали негативными
Renault выпустила новый беспилотный автомобиль
Бездетная Ирина Мирошниченко сделала аборт ради
Известная лотерея «Русское лото» отмечает свое
Эксперты положительно оценили поручение Путина
Путин считает, что США подрывают доверие к доллару
Мошенник называет себя представителем Евгения
Ксения Бородина чуть не попала под машину на
Звезда "Людей X" Фань Бинбин пыталась скрыться от
В России 27 октября впервые выступит группа Six
Американец скончался после посещения бассейна
Эксперты: Бумажные салфетки при насморке опасны
Учёные: Рябь пространства времени вызывают не
Ford призвал стандартизировать язык общения
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном
В Перми школьника не пустили на уроки из-за
Ольга Бузова обратилась в суд, чтобы восстановить
Эксперты: Названы вопросы о сексе, которые
Представители столичной системы образования
Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету
В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes
Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю
Полярники показали, что стало с лапшой при
Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное
Ожидается выход наушников премиум-класса от
Просмотреть все новости