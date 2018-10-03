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Ford призвал стандартизировать язык общения робомобилей с пешеходами

Ford призвал потенциальных конкурентов объединиться, а также стандартизировать язык общения современных робомобилей с пешеходами. Это позволит отыскать способ оповещения робокаров про свои намерения, чтобы его понимали по всей Земле.
Ford призвал стандартизировать язык общения робомобилей с пешеходами

По словам руководителей Ford, о данной системе оповещения в итоге должны серьезно задуматься все существующие производители авто четвертого уровня автономности. Концерн является открытым для идей, однако осуществляет работу над своей разработкой. В компании было предложено в верхней части ветрового стекла робомобителей разместить специальную светодиодную ленту, меняющую расцветку в зависимости от планов беспилотника. Таким образом граждане получат возможность понимать, когда авто планирует тронуться с места, куда направляется или в какой момент уступает дорогу.

Инженеры бренда провели тестирование данной идеи в виртуальном пространстве. Итогами они остались удовлетворены.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:46

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