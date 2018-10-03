В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes
Компания АО “Мерседес-Бенц РУС”, которая является официальным российским представителем Mercedes, заявила об отзыве довольно большого количества автомобилей. Причиной такому решению стали нарушения, допущенные при создании машин.
Как сообщается, более тысячи автомобилей были отозваны в связи с несоответствием стандартам. Во время проверки качества оказались обнаружены критические недостатки. Найденные проблемы, как стало известно, являются результатом неверной сборки, на что указывает их несоответствие Росстандарту. Некоторые машины были отозваны в связи с некорректно изготовленными поршнями тормозных суппортов сзади, другие – по причине отсутствия двух гаек внутри силового блока.
Найденные неисправности хоть и не являются критичными, могут поставить под сомнение репутацию фирмы. В связи с этим было принято решение о добровольном отзыве неисправных Mercedes.
Как сообщается, более тысячи автомобилей были отозваны в связи с несоответствием стандартам. Во время проверки качества оказались обнаружены критические недостатки. Найденные проблемы, как стало известно, являются результатом неверной сборки, на что указывает их несоответствие Росстандарту. Некоторые машины были отозваны в связи с некорректно изготовленными поршнями тормозных суппортов сзади, другие – по причине отсутствия двух гаек внутри силового блока.
Найденные неисправности хоть и не являются критичными, могут поставить под сомнение репутацию фирмы. В связи с этим было принято решение о добровольном отзыве неисправных Mercedes.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:57