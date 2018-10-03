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В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes

Компания АО “Мерседес-Бенц РУС”, которая является официальным российским представителем Mercedes, заявила об отзыве довольно большого количества автомобилей. Причиной такому решению стали нарушения, допущенные при создании машин.
В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes

Как сообщается, более тысячи автомобилей были отозваны в связи с несоответствием стандартам. Во время проверки качества оказались обнаружены критические недостатки. Найденные проблемы, как стало известно, являются результатом неверной сборки, на что указывает их несоответствие Росстандарту. Некоторые машины были отозваны в связи с некорректно изготовленными поршнями тормозных суппортов сзади, другие – по причине отсутствия двух гаек внутри силового блока.

Найденные неисправности хоть и не являются критичными, могут поставить под сомнение репутацию фирмы. В связи с этим было принято решение о добровольном отзыве неисправных Mercedes.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:57

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