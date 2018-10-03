Эксперты: Названы вопросы о сексе, которые женщины боятся задавать

Сексологи и психологи после проведения тестирования установили несколько самых распространённых вопросов, которые женщины боятся задавать своему партнёру либо просто отвечать на них. Лидирует вопрос о том, кого представляет женщина во время секса. Как правило, это знаменитость, её кумир. Эксперты считают, что эти «представления» возникают из-за скучных отношений. Второе место занял вопрос о том, испытывает ли партнёрша оргазм, ведь имитация вредна для здоровья, в один голос утверждают врачи. Завершает тройку лидеров вопрос о размере полового члена. Он волнует и девушек, и парней, особенно в начале отношений.На четвёртом месте вопрос о том, сколько же должен занимать половой акт. По мнению сексологов, самый оптимальный срок — 13 минут. Кроме того, дамы не любят рассказывать о том, что им не нравится в постели, а еще женщины избегают говорить вслух о том, что хотят продолжения интимной связи. Седьмое место занял вопрос о том, хочет ли представительница прекрасного пола использовать секс-игрушки, хотя, скорее всего, её партнёр именного этого и желает. Подходя к возрасту 50 лет, чаще всего возникает вопрос о том, что будет после климакса.Сексологи советуют без стеснения общаться на различные темы интимной жизни между партнёрами. Только обсуждение возникающих вопросов друг к другу поможет избежать неприятных ситуаций между любящими людьми.