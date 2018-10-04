Водонаева показала видео с превращением в роковую красотку

За полчаса после того, как запись была опубликована, количество лайков достигло отметки 60 тысяч. Водонаева известна тем, что не прислушивается к чужому мнению, а ее внешний вид, предпочтения в одежде, а также выбор прически формируются исключительно на основе ее личного понятия красоты, в связи с чем, периодически теледива подвергается критике. Последняя запись модели получила тысячи ободрительных отзывов, что говорит о том, что ее чувство вкуса соответствует общепринятому понятию красоты.В комментариях встречались и те, кто негативно отзывался о теледиве. Однако в связи с тем, что не один из критиков не сумел подобрать достойные аргументы, они были вытеснены армией поклонников Водонаевой. Стоит отметить, что при нанесении макияжа, модель решила пустить в ход множество модных наборов косметики.