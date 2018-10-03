В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два месяца назад

На момент обнаружения тело ребёнка было настолько обезображено, что отец не смог опознать дочь. Для того, чтобы идентифицировать личность и установить причину смерти, специалисты назначили судмедэкспертизу и молекулярно-генетическую экспертизу. Накануне стали известны результаты исследований.В заключении указано, что тело, обнаруженное в сточной канаве Каспийска 9 сентября, действительно принадлежит девочке, пропавшей еще летом. В поисках школьницы были задействованы тысячи волонтёров.