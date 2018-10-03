В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два месяца назад
В Дагестане в сточной канаве города Каспийска было обнаружено тело ребёнка. После экспертизы выяснилось, что это 8-летняя девочка, которая еще 29 июля ушла за хлебом, после чего её никто больше не видел.
На момент обнаружения тело ребёнка было настолько обезображено, что отец не смог опознать дочь. Для того, чтобы идентифицировать личность и установить причину смерти, специалисты назначили судмедэкспертизу и молекулярно-генетическую экспертизу. Накануне стали известны результаты исследований.
В заключении указано, что тело, обнаруженное в сточной канаве Каспийска 9 сентября, действительно принадлежит девочке, пропавшей еще летом. В поисках школьницы были задействованы тысячи волонтёров.
На момент обнаружения тело ребёнка было настолько обезображено, что отец не смог опознать дочь. Для того, чтобы идентифицировать личность и установить причину смерти, специалисты назначили судмедэкспертизу и молекулярно-генетическую экспертизу. Накануне стали известны результаты исследований.
В заключении указано, что тело, обнаруженное в сточной канаве Каспийска 9 сентября, действительно принадлежит девочке, пропавшей еще летом. В поисках школьницы были задействованы тысячи волонтёров.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:13