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В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два месяца назад

В Дагестане в сточной канаве города Каспийска было обнаружено тело ребёнка. После экспертизы выяснилось, что это 8-летняя девочка, которая еще 29 июля ушла за хлебом, после чего её никто больше не видел.
В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два месяца назад

На момент обнаружения тело ребёнка было настолько обезображено, что отец не смог опознать дочь. Для того, чтобы идентифицировать личность и установить причину смерти, специалисты назначили судмедэкспертизу и молекулярно-генетическую экспертизу. Накануне стали известны результаты исследований.

В заключении указано, что тело, обнаруженное в сточной канаве Каспийска 9 сентября, действительно принадлежит девочке, пропавшей еще летом. В поисках школьницы были задействованы тысячи волонтёров.


 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:13

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