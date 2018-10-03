Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю колумбийку инвалидом

Будучи беременной, колумбийка решила сделать татуировку на груди. Как выяснилось, тату было сделано с рядом гигиенических нарушений, в связи с чем в ее тело попала инфекция. Довольно быстро вредоносные бактерии добрались до спинного мозга девушки, в связи с чем она потеряла возможность ходить. Кроме того, ребенок, которого носила колумбийка, родился мертвым. У пострадавшей развилась депрессия, она стала посещать психотерапевта и в результате приняла решение рассказать свою историю СМИ.Таким образом девушка хочет уберечь ровесниц от угрозы, которые скрывают в себе татуировки. Поддерживает дочь ее мать, и они вместе копят деньги на дополнительные операции.