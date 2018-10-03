АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы внешние причины, способные разрушить отношения
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю колумбийку инвалидом

Местная жительница Колумбии стала инвалидом после того, как сделала татуировку во время беременности. Как выяснилось, 16-ти летняя девушка потеряла не только ребенка, но и собственное здоровье.
Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю колумбийку инвалидом

Будучи беременной, колумбийка решила сделать татуировку на груди. Как выяснилось, тату было сделано с рядом гигиенических нарушений, в связи с чем в ее тело попала инфекция. Довольно быстро вредоносные бактерии добрались до спинного мозга девушки, в связи с чем она потеряла возможность ходить. Кроме того, ребенок, которого носила колумбийка, родился мертвым. У пострадавшей развилась депрессия, она стала посещать психотерапевта и в результате приняла решение рассказать свою историю СМИ.

Таким образом девушка хочет уберечь ровесниц от угрозы, которые скрывают в себе татуировки. Поддерживает дочь ее мать, и они вместе копят деньги на дополнительные операции.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Бумажные салфетки при насморке опасны
Учёные: Рябь пространства времени вызывают не
Ford призвал стандартизировать язык общения
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в чрезмерном
В Перми школьника не пустили на уроки из-за
Ольга Бузова обратилась в суд, чтобы восстановить
Эксперты: Названы вопросы о сексе, которые
Представители столичной системы образования
Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету
В РФ отозвали более 1000 неисправных авто Mercedes
Тату во время беременности сделало 16-ти летнюю
Полярники показали, что стало с лапшой при
Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное
Ожидается выход наушников премиум-класса от
В Дагестане нашли тело девочки, пропавшей два
Ученые заявили, что от кофеиновой зависимости
В России получать посылки на почте теперь можно
В России планируют начать готовить космических
Xiaomi Mi A2 быстро теряет заряд из-за
Эксперты назвали 5 опасных продуктов, от которых
Карьера Ольги Бузовой закончится, если закроют
Представители BMW анонсировали российские цены на
Владимир Винокур после смерти своей мамы не может
Экспертами определено лучшее время для занятий
Названы внешние причины, способные разрушить
Принц Гарри проигнорировал экс-возлюбленную на
Любовница Александра Серова подтвердила свою
Ольга Серябкина прокомментировала слухи о романе
Рендер умных часов Huawei Watch обнародованы в
Специалист рассказал, как в России изменятся цены
Просмотреть все новости