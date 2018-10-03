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Карьера Ольги Бузовой закончится, если закроют Instagram

Популярность Ольги Бузовой во много связана с соцсетью Instagram. Однако даже мало-мальски серьезные сбои в его работе сразу же отражаются на благосостоянии многих знаменитостей, в том числе и ведущей «Дом-2».
Карьера Ольги Бузовой закончится, если закроют Instagram

Пользователи гипотетически предположили, что если Instagram по каким-либо причинам закроется, то карьера Ольги Бузовой рухнет, так как в других соцсетях ее имя практически ничего не «весит». Поэтому Бузовой в пору задуматься над планом «Б», который понадобится, если закроется Instagram. Напомним, что в последнее время нередко это приложение дает сбои в работе, пользователи уже жаловались на сложности с запуском веб-версий и даже с элементарным обновлением страниц.

В то же время поклонники Ольги Бузовой уверены, что новый альбом певицы вознесет ее на новый уровень и сократит ее зависимость от Интернета и Instagram.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04

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