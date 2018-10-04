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Ferrari презентовал новый 488 Pista Spider

В августе компания Ferrari удивила всех, добавив приставку Spider к своей новой модели Ferrari 488 Pista. По предварительной информации, автомобиль создан к юбилею бренда.
Ferrari презентовал новый 488 Pista Spider

На Парижском автосалоне была презентована новая модель Ferrari 488 Pista Spider. Технические характеристики машины держались в секрете, но теперь стало известно многое. У автомобиля итальянского производства встроен мощный мотор V8 с двойным турбонадувом, производительность которого равна 720 лошадиным силам. Разгоняется машина до 100 км/ч за 2,85 секунды. Максимальная скорость движения - 340 км/ч. Установлена 7-ступенчатая КПП с двойным сцеплением, также ускорено время переключения передач.

На модели Ferrari 488 Pista Spider используются спортивные шины. Аэродинамика стала лучше на 20%. Сколько будет стоить такая машина, пока ещё неизвестно.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 00:00

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