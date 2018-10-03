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Ожидается выход наушников премиум-класса от Microsoft

Компания Microsoft представила наушники премиум-класса. Устройство обладает рядом сверхсовременных функций, в том числе подавлением внешних шумов, а также автоматической приостановкой звука при снятии гаджета с головы.
Ожидается выход наушников премиум-класса от Microsoft

Сообщается, что “Surface Headphones” будет предлагаться как в проводном, так и в беспроводном варианте. Динамики работают на частоте от 20 до 20 000 Гц, благодаря чему способны передавать звучание любой музыки в том виде, в котором она была задумана. Беспроводная версия работает по Bluetooth каналу. В комплекте к наушникам имеется полутораметровый USB провод. Полная зарядка гаджета длится около 2-х часов, однако после завершения наушники способны беспрерывно работать в течение 15 часов в беспроводном режиме, если куплены в данной комплектации.

Сообщается также, что в гарнитуру встроен голосовой помощник, однако его возможности пока неизвестны. Цена премиальных наушников равна 349 долларам.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:17

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