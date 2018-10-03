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Названы внешние причины, способные разрушить отношения
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Названы внешние причины, способные разрушить отношения

Эксперты назвали внешние факторы, способные разрушить отношения. Для этого были опрошены несколько семейных пар.
Названы внешние причины, способные разрушить отношения

Одной из причин разрыва может оказаться чрезмерная экономия одного из партнеров или, напротив, привычка много тратить. В случаях, когда один из влюбленных переезжает ради другого, препятствием может стать отношение окружающих. Испортить союз в состоянии и постоянное вмешательство в отношения родителей, знающих, как "лучше". Впрочем, это касается не только родителей, но и других близких родственников и даже друзей. Последние, особенно если они без пары, нередко становятся препятствием для времяпрепровождения партнеров в компании друг друга.

Чтобы добиться гармонии, прежде всего необходимо учитывать интересы друг друга, а также находить компромиссы в различных сферах. Кроме того, важные для пары решения нужно принимать самостоятельно, не привлекая третьих лиц.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:23

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