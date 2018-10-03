Названы внешние причины, способные разрушить отношения

Одной из причин разрыва может оказаться чрезмерная экономия одного из партнеров или, напротив, привычка много тратить. В случаях, когда один из влюбленных переезжает ради другого, препятствием может стать отношение окружающих. Испортить союз в состоянии и постоянное вмешательство в отношения родителей, знающих, как "лучше". Впрочем, это касается не только родителей, но и других близких родственников и даже друзей. Последние, особенно если они без пары, нередко становятся препятствием для времяпрепровождения партнеров в компании друг друга.Чтобы добиться гармонии, прежде всего необходимо учитывать интересы друг друга, а также находить компромиссы в различных сферах. Кроме того, важные для пары решения нужно принимать самостоятельно, не привлекая третьих лиц.