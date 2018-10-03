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Толстый кот превратился в атлета и завоевал славу

В Сети появилось два удивительных снимка «до» диеты и «после» неё. Свою пухлую, а затем похудевшую фигуру на этих фото демонстрирует обычный домашний серый кот.
Толстый кот превратился в атлета и завоевал славу

В обсуждениях пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что хозяин теперь уже стройного кота большой молодец. По рекомендации ветеринара он посадил своего питомца на диету, и результат не заставил себя долго ждать. На фото «до» животное сидит, еле удерживая своё мощное тело на лапах, и смотрит довольно грустным взглядом. При этом на кадре «после» видно, что кот глядит на мир широко открытыми глазами, и жизнь для него с новой атлетической фигурой только начинается.

Вторая половина пользователей пишет, что это всего лишь снимок, сделанный в портретном режиме iPhone, и животное по-прежнему остаётся в «толстом» виде.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:00

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