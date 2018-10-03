Эксперты: Бумажные салфетки при насморке опасны

Безусловно, бумажные салфетки доступны и практичны, в связи с чем их часто применяют во время насморка. Однако эксперты уверяют, что при изготовлении данной продукции производители, как правило, используют дешевое сырьё. К примеру, это может быть макулатура, которую обрабатывают посредством хлорной извести, отбеливатели и промышленный тальк.Такой товар оказывает раздражающее действие, фактически травмируя чувствительную кожу и повреждая в процессе слизистую оболочку, которая и без того при насморке воспалена. В результате появляются покраснения и повышается риск занести инфекцию. Из-за салфеток личности с и без того слабым иммунитетом способны столкнуться с аллергической реакцией. Также исследования подтвердили, что бумажные салфетки выступают причиной распространения вредоносных микробов.