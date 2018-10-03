Эксперты: Бумажные салфетки при насморке опасны
Специалисты не рекомендуют использовать бумажные салфетки при насморке, поскольку они представляют опасность для здоровья. После проведения исследования эксперты назвали несколько причин, чтобы отказаться от этой продукции при простуде.
Безусловно, бумажные салфетки доступны и практичны, в связи с чем их часто применяют во время насморка. Однако эксперты уверяют, что при изготовлении данной продукции производители, как правило, используют дешевое сырьё. К примеру, это может быть макулатура, которую обрабатывают посредством хлорной извести, отбеливатели и промышленный тальк.
Такой товар оказывает раздражающее действие, фактически травмируя чувствительную кожу и повреждая в процессе слизистую оболочку, которая и без того при насморке воспалена. В результате появляются покраснения и повышается риск занести инфекцию. Из-за салфеток личности с и без того слабым иммунитетом способны столкнуться с аллергической реакцией. Также исследования подтвердили, что бумажные салфетки выступают причиной распространения вредоносных микробов.
Безусловно, бумажные салфетки доступны и практичны, в связи с чем их часто применяют во время насморка. Однако эксперты уверяют, что при изготовлении данной продукции производители, как правило, используют дешевое сырьё. К примеру, это может быть макулатура, которую обрабатывают посредством хлорной извести, отбеливатели и промышленный тальк.
Такой товар оказывает раздражающее действие, фактически травмируя чувствительную кожу и повреждая в процессе слизистую оболочку, которая и без того при насморке воспалена. В результате появляются покраснения и повышается риск занести инфекцию. Из-за салфеток личности с и без того слабым иммунитетом способны столкнуться с аллергической реакцией. Также исследования подтвердили, что бумажные салфетки выступают причиной распространения вредоносных микробов.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:10