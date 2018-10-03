Любовница Александра Серова подтвердила свою беременность

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» рассказала общественности шокирующую историю, в которую до сих пор мало кто верит. По словам Дарьи Друзьяк, 64-летний Александр Серов не только насильно удерживал ее в своем жилище, но также неоднократно избивал, и даже насиловал.По словам блондинки, ей удалось сбежать, однако чуть позже она узнала, что беременна от обидчика. Во всяком случае, теледива по-прежнему во всеуслышание это утверждает. Вчера в эфир вышел очередной выпуск телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, во время которого у Друзьяк неожиданно открылось кровотечение. Ее в срочном порядке было госпитализировано в больницу с угрозой выкидыша.Сейчас многочисленные телезрители буквально в один голос заявляют, что причиной такого исхода событий стал нервный срыв Дарьи Друзьяк, ведь, кроме проблем с исполнителем, девушка недавно подверглась нападению в Турции, где ее пытался изнасиловать незнакомый мужчина.По словам блондинки, мужчина оттащил ее в кусты, где положил на землю и сверху навалился своим телом. Незнакомец уже даже начал снимать с Дарьи нижнее белье, как неожиданно рядом проходил полицейский, который и спас девушку.Во время телепрограммы «Прямой эфир» Друзяк не единожды жаловалась Андрею Малахову и экспертам, что в последнее время перестала верить людям, ведь практически каждый из них пытается навредить ей или ее будущему малышу. Она также пожаловалась на Александра Серова, который по ее словам, пытался похитить ее.Впрочем, больше всего гостей студии передачи «Прямой эфир» интересовало, беременна ли Дарья Друзьяк на самом деле, или же девушка врет. По словам гинеколога, блондинка действительно находится в положении, однако срок ее беременности составляет всего 2 недели. Это значит, что беременность экс-звезды «Дома-2» никак не относится к Александру Серову.