Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное происхождение
Новый эксперимент показал, что жизнь на Земле имеет внеземное происхождение. Комета, по словам учёных, прекрасно подходит для появления цивилизации.
По результатам ряда экспериментов учёные установили, что огромную роль в появлении новой жизни играют строительные блоки хромосом – фосфористые оксоациды. До сих пор не было точно известно, как именно эти хромосомы появились на Земле. Для получения конкретных данных научные сотрудники создали искусственную среду, в которой после завершения химических реакций возникли эти строительные блоки хромосом.
На планете Земля фосфин является смертельным ядом, но в космосе после завершения физико-химических реакций из фосфина вырабатывается оксоацид фосфора, который и вызывает эволюцию в молекулах. По заявлению учёных, в космическом пространстве достаточно комет, содержащих фосфин. Именно условия на комете подходят для создания фосфористых оксоацидов.
По результатам ряда экспериментов учёные установили, что огромную роль в появлении новой жизни играют строительные блоки хромосом – фосфористые оксоациды. До сих пор не было точно известно, как именно эти хромосомы появились на Земле. Для получения конкретных данных научные сотрудники создали искусственную среду, в которой после завершения химических реакций возникли эти строительные блоки хромосом.
На планете Земля фосфин является смертельным ядом, но в космосе после завершения физико-химических реакций из фосфина вырабатывается оксоацид фосфора, который и вызывает эволюцию в молекулах. По заявлению учёных, в космическом пространстве достаточно комет, содержащих фосфин. Именно условия на комете подходят для создания фосфористых оксоацидов.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:31