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Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное происхождение

Новый эксперимент показал, что жизнь на Земле имеет внеземное происхождение. Комета, по словам учёных, прекрасно подходит для появления цивилизации.
Учёные: Жизнь на Земле имеет внеземное происхождение

По результатам ряда экспериментов учёные установили, что огромную роль в появлении новой жизни играют строительные блоки хромосом – фосфористые оксоациды. До сих пор не было точно известно, как именно эти хромосомы появились на Земле. Для получения конкретных данных научные сотрудники создали искусственную среду, в которой после завершения химических реакций возникли эти строительные блоки хромосом.

На планете Земля фосфин является смертельным ядом, но в космосе после завершения физико-химических реакций из фосфина вырабатывается оксоацид фосфора, который и вызывает эволюцию в молекулах. По заявлению учёных, в космическом пространстве достаточно комет, содержащих фосфин. Именно условия на комете подходят для создания фосфористых оксоацидов.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:31

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