Специалист рассказал, как в России изменятся цены на хлеб в конце года

Аркадий Злочевский рассказал, что в будущем нужно следить за динамикой различных издержек, в числе которых тарифы на энергетику, стоимость перевозок и, кроме того, арендные ставки. При этом специалист утверждает, что россияне начали в среднем потреблять хлеба намного меньше, а в потребительской корзине этот продукт имеет лишь 2,5%.Также глава РЗС особо подчеркнул, что следует подавлять не стоимость товара, а растущие тарифы издержек, поскольку первая мера значительно воздействует на качество продукта и создает так называемые "тиски для пекарей".