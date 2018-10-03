Специалист рассказал, как в России изменятся цены на хлеб в конце года
Аркадий Злочевский, стоящий во главе Российского зернового союза, заявил, что пока нет никаких оснований для того, чтобы цены на хлеб стали больше до конца текущего года. Все потому, что процессы, имеющие связь с повышением издержек, уже произошли в начале 2018 года.
Аркадий Злочевский рассказал, что в будущем нужно следить за динамикой различных издержек, в числе которых тарифы на энергетику, стоимость перевозок и, кроме того, арендные ставки. При этом специалист утверждает, что россияне начали в среднем потреблять хлеба намного меньше, а в потребительской корзине этот продукт имеет лишь 2,5%.
Также глава РЗС особо подчеркнул, что следует подавлять не стоимость товара, а растущие тарифы издержек, поскольку первая мера значительно воздействует на качество продукта и создает так называемые "тиски для пекарей".
Аркадий Злочевский рассказал, что в будущем нужно следить за динамикой различных издержек, в числе которых тарифы на энергетику, стоимость перевозок и, кроме того, арендные ставки. При этом специалист утверждает, что россияне начали в среднем потреблять хлеба намного меньше, а в потребительской корзине этот продукт имеет лишь 2,5%.
Также глава РЗС особо подчеркнул, что следует подавлять не стоимость товара, а растущие тарифы издержек, поскольку первая мера значительно воздействует на качество продукта и создает так называемые "тиски для пекарей".
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45