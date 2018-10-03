Представители BMW анонсировали российские цены на BMW 3-Series

Стало известно, что транспортное средство появится после смены поколений на российском авторынке. В РФ седан будут продавать в вариации BMW 320d. Транспортное средство в данном исполнении оснащается дизельной силовой установкой на 190 лошадиных сил. Он будет работать в тандеме с автоматической КП Steptronic. Данная вариация стоит 2,58 млн рублей. Новая генерация BMW 320d xDrive с полным приводом расценивается в 2,87 млн.Автолюбители могут за доплату заказать спортивную вариацию коробки передач и несколько пакетов специального дополнительного оборудования. За пакет нужно будет заплатить от 208 тысяч. Это зависит от предлагаемых опций. У новой версии BMW 3-Series вскоре могут появиться и несколько более доступные комплектации.