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Представители BMW анонсировали российские цены на BMW 3-Series

Накануне в Париже прошел показ BMW 3-Series в кузове седан следующей генерации. Представители компании анонсировали российские цены на авто.
Представители BMW анонсировали российские цены на BMW 3-Series

Стало известно, что транспортное средство появится после смены поколений на российском авторынке. В РФ седан будут продавать в вариации BMW 320d. Транспортное средство в данном исполнении оснащается дизельной силовой установкой на 190 лошадиных сил. Он будет работать в тандеме с автоматической КП Steptronic. Данная вариация стоит 2,58 млн рублей. Новая генерация BMW 320d xDrive с полным приводом расценивается в 2,87 млн.

Автолюбители могут за доплату заказать спортивную вариацию коробки передач и несколько пакетов специального дополнительного оборудования. За пакет нужно будет заплатить от 208 тысяч. Это зависит от предлагаемых опций. У новой версии BMW 3-Series вскоре могут появиться и несколько более доступные комплектации.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:57

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