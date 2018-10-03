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Ксения Собчак в обольстительном наряде предложила подписчикам поговорить о феминизме

Ксения Собчак в соблазнительном наряде решила обсудить с многочисленными подписчиками тему уравнения женщин и мужчин в экономических и политических правах.

Ксения Собчак в обольстительном наряде предложила подписчикам поговорить о феминизме

Несколько часов назад Ксения Собчак предложила у себя на страничке в социальной сети Instagram поговорить о феминизме. Она разместила там свежую фотографию, на которой знаменитость запечатлена в платье белого цвета в черный горошек и косоворотке.

На новом снимке Ксении Собчак видно, что эпатажная журналистка смотрит на фотографа свысока и даже немного приподняв подбородок. Огромнейшее количество интернет-пользователей тут же обратили свое внимание на то, в каком именно образе знаменитость предстала перед ними. Некоторые фолловеры принялись один за другим советовать Собчак не сильно выговаривать мужчин, а кое-кто и вовсе решил напомнить теледиве о недавнишних распрях с деятелем ЛДПР Владимиром Жириновским.

Тем не менее, большое количество подписчиков знаменитости заявили, что убеждены в том, что после поражения на выборах в этом году экс-телеведущая телепроекта «Дом-2» больше не решится «впутываться» в политику.

Ксения Собчак в обольстительном наряде предложила подписчикам поговорить о феминизме

Многие поклонницы Собчак написали в личном микроблоге Ксении, что о феминизме нужно не говорить, а действовать. Впрочем большинство фанатов журналистки не изъявили желания общаться на тему равенства женщин и мужчин, а принялись то и дело обсуждать образ своей любимицы.

Недоброжелатели Ксении Собчак назвали наряд бывшего кандидата в президенты России «одеждой для обольщения». Один из фолловеров подчеркнул, что косоворотка, которую журналистка приспустила с плеч, является не просто немодным трендом этой осени, а «отстоем».


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:34

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