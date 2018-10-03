Герман Каплун: Как привлечь инвестора в Россию
По словам одного из основателей холдинга РБК и по совместительству директора по стратегическому развитию TMT Investments Германа Каплуна, в РФ давно говорят о развитии венчурного инвестирования, но постоянно находятся «камни преткновения», главным из которых является отсутствие инвесторов. Об этом и многом другом Герман Владимирович рассказал в эксклюзивном интервью журналисту «Газете.Ru».
По словам Каплуна, антироссийские санкции заметно сказались на венчурном рынке. Интерес к российскому рынку со стороны зарубежных инвесторов заметно приуменьшился. Но в тоже время, иностранцы не боятся отечественных стартапов, больше всего их пугаю российские инвесторы, точнее, та неизвестность, с которой им предстоит столкнуться. Чаще всего риски слишком высоки, как результат, деньги инвесторов уходят на проверенный рынок. Большинство людей строящих с нуля свой бизнес предпочитают взять меньше денег, но только не от русских. Что касается TMT Investments, компания уже многие годы работает на рынке, она довольно узнаваема, с ней работают многие иностранные инвесторы, это и помогает выходить на западный рынок.
Сооснователь холдинга РБК также назвал главные отличия на американском и европейском венчурном рынке: «Я почти не вижу государственного участия на американском венчурном рынке». В США венчур является просто бизнесом, на котором они зарабатывают огромные деньги. Штаты проделали огромную работу в развитии венчурной инфраструктуры, как результат, к ним с энтузиазмом и уверенностью в завтрашнем дне идут инвесторы и стартапы – региональные власти потом получают доходы от налогов. Что касается Европы, то там дела обстоят значительно хуже, чем в Америке, но они движутся в правильном направлении. Так, к примеру, в Англии из-за схожести с американской культурой отличия заметны меньше всего, но в остальной Европе, они видны «невооружённым глазом».
Герман Владимирович также поделился своим мнением о российской программе «Цифровая экономика», где акцент поставлен на нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии и т.д. «Не верю я в инновации под эгидой государства», - вот так коротко и ясно кандидат экономических наук, описал перспективы новой госпрограммы.
Под конец интервью Герман Каплун поделился с журналистом «Газете.Ru» своими планами на будущее. По его словам, мир не стоит на месте, постоянно что-то происходит. Его компания пока только присматривается к новым тенденциям и сегменту, в будущем возможны инвестиции в отечественные стартапы.
По словам Каплуна, антироссийские санкции заметно сказались на венчурном рынке. Интерес к российскому рынку со стороны зарубежных инвесторов заметно приуменьшился. Но в тоже время, иностранцы не боятся отечественных стартапов, больше всего их пугаю российские инвесторы, точнее, та неизвестность, с которой им предстоит столкнуться. Чаще всего риски слишком высоки, как результат, деньги инвесторов уходят на проверенный рынок. Большинство людей строящих с нуля свой бизнес предпочитают взять меньше денег, но только не от русских. Что касается TMT Investments, компания уже многие годы работает на рынке, она довольно узнаваема, с ней работают многие иностранные инвесторы, это и помогает выходить на западный рынок.
Сооснователь холдинга РБК также назвал главные отличия на американском и европейском венчурном рынке: «Я почти не вижу государственного участия на американском венчурном рынке». В США венчур является просто бизнесом, на котором они зарабатывают огромные деньги. Штаты проделали огромную работу в развитии венчурной инфраструктуры, как результат, к ним с энтузиазмом и уверенностью в завтрашнем дне идут инвесторы и стартапы – региональные власти потом получают доходы от налогов. Что касается Европы, то там дела обстоят значительно хуже, чем в Америке, но они движутся в правильном направлении. Так, к примеру, в Англии из-за схожести с американской культурой отличия заметны меньше всего, но в остальной Европе, они видны «невооружённым глазом».
Герман Владимирович также поделился своим мнением о российской программе «Цифровая экономика», где акцент поставлен на нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии и т.д. «Не верю я в инновации под эгидой государства», - вот так коротко и ясно кандидат экономических наук, описал перспективы новой госпрограммы.
Под конец интервью Герман Каплун поделился с журналистом «Газете.Ru» своими планами на будущее. По его словам, мир не стоит на месте, постоянно что-то происходит. Его компания пока только присматривается к новым тенденциям и сегменту, в будущем возможны инвестиции в отечественные стартапы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:08