Владимир Винокур после смерти своей мамы не может выходить на сцену

96-летняя мать Владимира Винокура скончалась 6 августа, эта утрата очень ранила юмориста, и, хотя прошло уже два месяца со дня смерти близкого человека, а боль в его душе не утихает. Артист до сих пор не может себя заставить выйти на сцену, так как находится в депрессии. Свою творческую деятельность Винокур называл клоунадой, он даже коллекционировал тематические статуэтки, а теперь в его душе поселилась тоска по близкому человеку.Юморист для матери купил квартиру на Арбате и часто навещал её. После того, как её не стало, он не меняет привычного маршрута, однако на работе стал появляться раньше, чем обычно. Родственники Винокура верят в то, что он сможет справиться с депрессией и отпразднует полувековой юбилей своей творческой деятельности. Рядом с артистом сейчас находятся супруга, дочь и внук, они поддерживают его в трудной жизненной ситуации.