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Владимир Винокур после смерти своей мамы не может выходить на сцену

Владимир Винокур после смерти своей мамы пребывает в депрессии и не может выходить на сцену, чтобы развлекать людей. В этом году юморист будет отмечать юбилей - 50 лет творческой деятельности, но это событие его совсем не радует, потому что рядом не будет любимой родительницы.
Владимир Винокур после смерти своей мамы не может выходить на сцену

96-летняя мать Владимира Винокура скончалась 6 августа, эта утрата очень ранила юмориста, и, хотя прошло уже два месяца со дня смерти близкого человека, а боль в его душе не утихает. Артист до сих пор не может себя заставить выйти на сцену, так как находится в депрессии. Свою творческую деятельность Винокур называл клоунадой, он даже коллекционировал тематические статуэтки, а теперь в его душе поселилась тоска по близкому человеку.

Юморист для матери купил квартиру на Арбате и часто навещал её. После того, как её не стало, он не меняет привычного маршрута, однако на работе стал появляться раньше, чем обычно. Родственники Винокура верят в то, что он сможет справиться с депрессией и отпразднует полувековой юбилей своей творческой деятельности. Рядом с артистом сейчас находятся супруга, дочь и внук, они поддерживают его в трудной жизненной ситуации.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 14:45

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