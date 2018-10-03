Ученые: Обработанное мясо может вызвать рак молочной железы

В Великобритании около 14 из каждых 100 женщин получат рак молочной железы в какой-то момент своей жизни. Это означает, что 9% -ное увеличение риска для этой группы населения будет переводиться в один дополнительный случай рака у каждых 100 женщин. Обработанное мясо является модифицированным, с продленным сроком хранения, либо измененным вкусом, как правило, из-за солевых добавок или консервантов. В эту группу входят: бекон, колбасы, салями, солонина и ветчина. Доктор из Школы здравоохранения Гарварда в США советует сократить употребление данного мяса, а не устранять его из меню. В настоящее время рекомендуется есть не более 70 г обработанного продукта в день.Профессор из Университета Рединга, который не участвовал в исследовании, между тем, убежден, что выводы, сделанные на основании исследования, сомнительны. Врачи утверждают, что реальный риск, связанный с обработанным мясом, «очень мал» для одного человека и заметен лишь на уровне всего населения. Однако, по словам экспертов, исследования должны быть продолжены, чтобы проанализировать связи между обработанным мясом и раком.