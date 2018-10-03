Полярники показали, что стало с лапшой при 60-градусном морозе

Всё произошло случайно. Один из сотрудников «Конкордии» решил немного остудить свой завтрак. Он вынес на пару минут тарелку с макаронами на улицу, где в тот момент температура воздуха составляла минус 60 градусов. Удивлению не было предела, когда лапша стала каменной буквально на глазах. Она застыла в вертикальном положении вместе с воткнутой в неё вилкой. Этим снимком решили поделиться сотрудники станции, и даже предложили отведать вместе с ними «замёрзшие макарошки».Фотографию уже прозвали «авторской картиной». Пользователи Сети оценили юмор и продолжают оставлять самые непредсказуемые комментарии.