На Ставрополье арестовали женщину, "заказавшую" часто сверливших стену соседей

Местная жительница была задержана при попытке организовать убийство соседей за 100 тысяч рублей. Женщине не понравилось, что люди, живущие рядом с ней, постоянно сверлили стены. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Суд нашел ходатайство следователя обоснованным и заключил женщину под стражу на 2 месяца.Также сообщается о том, что постановление Ставропольского краевого суда еще не вступило в свою законную силу.