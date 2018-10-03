На Ставрополье арестовали женщину, "заказавшую" часто сверливших стену соседей
В Ставропольском крае под стражу заключена жительница Ставрополья, что произошло за попытку заказать убийство. Женщина хотела расправиться со своими соседями, мешавшими ей постоянным сверлением стен.
Местная жительница была задержана при попытке организовать убийство соседей за 100 тысяч рублей. Женщине не понравилось, что люди, живущие рядом с ней, постоянно сверлили стены. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Суд нашел ходатайство следователя обоснованным и заключил женщину под стражу на 2 месяца.
Также сообщается о том, что постановление Ставропольского краевого суда еще не вступило в свою законную силу.
Местная жительница была задержана при попытке организовать убийство соседей за 100 тысяч рублей. Женщине не понравилось, что люди, живущие рядом с ней, постоянно сверлили стены. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Суд нашел ходатайство следователя обоснованным и заключил женщину под стражу на 2 месяца.
Также сообщается о том, что постановление Ставропольского краевого суда еще не вступило в свою законную силу.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:35