Принц Гарри проигнорировал экс-возлюбленную на светской вечеринке в Амстердаме

32-летняя актриса, прославившаяся после роли королевы Виктории в «Докторе Кто», прибывала на светское мероприятие в сопровождении нового бойфренда Тома Хьюза. В клубе Soho House, где проходила вечеринка, пара расположилась недалеко от королевской четы. Принц Гарри расстался с Коулман около трех лет назад после нескольких лет отношений и мог перекинуться с ней несколькими словами, проходя мимо ее столика, но предпочел «не узнать» свою экс-возлюбленную. Герцог Сассекский даже не повернул голову в сторону бывшей подружки, а она в этот момент сосредоточилась на изучении меню.Неловкий момент ускользнул от Меган Маркл, всегда замечающей все нюансы, связанные с супругом. Очевидцы предполагают, что принц Гарри проигнорировал Коулман именно из-за присутствия ее бойфренда и своей жены.