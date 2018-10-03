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Принц Гарри проигнорировал экс-возлюбленную на светской вечеринке в Амстердаме

Принц Гарри и его супруга на днях посетили светскую вечеринку в Амстердаме. Среди приглашенных оказалась экс-возлюбленная герцога Сассекского Дженна Коулман, но он проигнорировал ее в присутствии Меган Маркл.
Принц Гарри проигнорировал экс-возлюбленную на светской вечеринке в Амстердаме

32-летняя актриса, прославившаяся после роли королевы Виктории в «Докторе Кто», прибывала на светское мероприятие в сопровождении нового бойфренда Тома Хьюза. В клубе Soho House, где проходила вечеринка, пара расположилась недалеко от королевской четы. Принц Гарри расстался с Коулман около трех лет назад после нескольких лет отношений и мог перекинуться с ней несколькими словами, проходя мимо ее столика, но предпочел «не узнать» свою экс-возлюбленную. Герцог Сассекский даже не повернул голову в сторону бывшей подружки, а она в этот момент сосредоточилась на изучении меню.

Неловкий момент ускользнул от Меган Маркл, всегда замечающей все нюансы, связанные с супругом. Очевидцы предполагают, что принц Гарри проигнорировал Коулман именно из-за присутствия ее бойфренда и своей жены.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:19

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