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В США девушка напала на парня из-за отказа в сексе

Жительнице Флориды в возрасте 27 лет предъявили обвинение в вооружённом нападении. В настоящее время девушка пребывает в тюрьме, однако за неё назначили залог на сумму в $15 000.
В США девушка напала на парня из-за отказа в сексе

Представители полиции заявили, что разъярённая девушка атаковала своего парня вследствие того, что он несколько раз не захотел заняться с ней сексом. Парень после приезда полиции заявил, что его ударили ножом, и в результате он потерял зрение. Жертва на шее имела несколько порезов. Рубашка молодого человека была изорвана. Пострадавший поздней рассказал, что его подруга выпила алкоголь, а потом начала к нему приставать. После того, как он отверг избранницу, она стала на него кричать, схватившись за нож.

В полиции подозреваемая озвучила свою версию. Она рассказала, что бойфренд домой возвратился уже с порезами. После того, как гражданка уточнила у своего возлюбленного, что случилось, он со злостью накинулся на неё с ножом. Когда представители полиции попросили рассказать всё в подробностях, девушка не смогла этого сделать. Подозреваемую заключили на время под стражу.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:28

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