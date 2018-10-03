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Xiaomi Mi A2 быстро теряет заряд из-за подэкранного сканера

Владельцы смартфона Xiaomi Mi A2 выяснили, что батарея аппарата разряжается очень быстро. Это связано с работой подэкранного сканера для отпечатков пальцев.
Xiaomi Mi A2 быстро теряет заряд из-за подэкранного сканера

Пользователи смартфона Xiaomi Mi A2 выяснили, что после включения дактилоскопического датчика заряд батареи очень сильно снижается. В технических характеристиках отмечено, что ёмкость батареи составляет 3010 мАч. Восьмиядерный процессор смартфона полноценно использует аккумуляторную батарею при включённой функции сканера отпечатка пальцев, и работы батареи едва хватает на 34 часа.

Компания Xiaomi объяснила, что после сбора большего количества информации обязательно рассмотрит все недостатки смартфона Xiaomi Mi A2 и постарается устранить причину недовольства пользователей гаджетом.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:22

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