Xiaomi Mi A2 быстро теряет заряд из-за подэкранного сканера
Владельцы смартфона Xiaomi Mi A2 выяснили, что батарея аппарата разряжается очень быстро. Это связано с работой подэкранного сканера для отпечатков пальцев.
Пользователи смартфона Xiaomi Mi A2 выяснили, что после включения дактилоскопического датчика заряд батареи очень сильно снижается. В технических характеристиках отмечено, что ёмкость батареи составляет 3010 мАч. Восьмиядерный процессор смартфона полноценно использует аккумуляторную батарею при включённой функции сканера отпечатка пальцев, и работы батареи едва хватает на 34 часа.
Компания Xiaomi объяснила, что после сбора большего количества информации обязательно рассмотрит все недостатки смартфона Xiaomi Mi A2 и постарается устранить причину недовольства пользователей гаджетом.
Пользователи смартфона Xiaomi Mi A2 выяснили, что после включения дактилоскопического датчика заряд батареи очень сильно снижается. В технических характеристиках отмечено, что ёмкость батареи составляет 3010 мАч. Восьмиядерный процессор смартфона полноценно использует аккумуляторную батарею при включённой функции сканера отпечатка пальцев, и работы батареи едва хватает на 34 часа.
Компания Xiaomi объяснила, что после сбора большего количества информации обязательно рассмотрит все недостатки смартфона Xiaomi Mi A2 и постарается устранить причину недовольства пользователей гаджетом.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:22