Эксперты назвали 5 опасных продуктов, от которых болит голова

Специалисты советуют людям, которые часто страдают головными болями исключить из рациона пиво и красное вино. Исследование показало, что у 26% пациентов именно эти напитки вызвали приступы мигрени. Поскольку любой алкоголь провоцирует обезвоживание организма, он может повлечь за собой сильную головную боль. На втором месте находится шоколад. В этом продукте содержится как кофеин, так и бета-фенилэтиламин, что и вызывает мигрень. Продукты, которые содержат консерванты такие, как копченое мясо или сосиски, тоже вошли в этот список.Особенно опасными считаются сыр фета, пармезан, которые специально старят, и голубой сыр. Также людям, страдающим головными болями, необходимо отказаться от употребления замороженной пищи, в том числе и от мороженного.